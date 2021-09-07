Судья из Броваров, приговорена к 6 годам за взятку, ушла в отставку

Приговор пока не вступил в законную силу.

Судья из Броваров, приговорена к 6 годам за взятку, ушла в отставку
Фото: vru.gov.ua

Высший совет правосудия на своем заседании 7 сентября уволил с должности судью Броварского горрайонного суда Киевской области Анну Билык.

На сайте ВСП сообщается, что решение принято в связи с достижением ей 65-летнего возраста, подачей заявления об отставке и наличием стажа работы в должности судьи более двадцати лет.

3 июня Высший антикоррупционный суд признал Билык виновной во взяточничестве (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса) и приговорил ее к 6 годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ВСП заявил, что согласно статье 145 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" отставка судьи, дающая право на выходное пособие в размере 3 месячных судейских вознаграждений и большую пенсию, прекращается в случае вступления в законную силу обвинительного приговора за совершение умышленного преступления.

С начала 2021 года в Украине уволилось 118 судей, еще семь были уволены по особым обстоятельствам.

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