"Самое тяжелое": многодетный отец и Верховный судья рискнул жизнью, но отправился освобождать "вторую Бучу"

война, ВСУ

Самым трудным, по словам Мищенко, оказалось для него общение с маленькими детьми под обстрелами.

Судья Верховного Суда Иван Мищенко с началом полномасштабной роSSийско-украинской войны решил стать на защиту родной страны, поэтому пошел в ряды ВСУ. Об рассказывает Генеральный штаб ВСУ на странице в Фейсбуке.

Сейчас Мищенко был в терробороне Киева, а теперь – командир подразделения 93 бригады "Холодный Яр. Имеет позывной Дредд. Получил его от товарищей из-за профессиональной деятельности в честь персонажа фильма "Судья Дредд".

Мужчина является отцом троих детей, он мог свободно выехать с ними заграницу, однако делать этого не стал:

«Другого варианта я для себя даже и не видел. Плюс, есть конституционная обязанность каждого гражданина. Для меня это очевидные вещи. Мы имеем дело с абсолютным злом. У наших людей чувствуется очень высокая мотивированность и готовность к победе».

Самым трудным, по словам Мищенко, оказалось для него общение с маленькими детьми под обстрелами, быть в хорошем настроении и улыбаться, а затем возвращаться "туда". Это, пожалуй, самое тяжелое.

Также Иван Мищенко рассказал, что он был одним из тех, кто освобождал Сумщину, и это было действительно непросто. Было похоже на освобождение второй Бучи или Ирпеня.

украинские военные, бойцы ВСУ

«Внимание мира было приковано к тому, что происходило в Киевской области, но и в Сумской области было немало такого. Даже слова не подберешь… Все эти бесчеловечные зверства и жестокость проявлялись всюду, где были русские. Там не исключение».

При этом, побывав на поле боя, Мищенко уже знает, что на самом деле оккупанты боятся наших защитников, есть даже такое мнение, что они используют определенные препараты для того, чтобы умерить свои страхи.

«Это уже совсем другая история. Это хорошо чувствуется по их поведению» - заключил украинских защитник.


Дарина Силина, politeka.net

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