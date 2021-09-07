В Одесской области оштрафовали военкома, который допустил к секретным документам кочегара

На него составили админпротоколы по фактам превышения служебных полномочий и бездеятельности.

Болградский районный суд Одесской области оштрафовал военного комиссара Болградского районного территориального центра комплектования и соцподдержки, который допустил к секретным документам не уполномоченное на это лицо.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере южного региона.

Отмечается, что в отношении военного комиссара составлены админпротоколы по фактам превышения военным служебным лицом служебных полномочий и бездеятельности военной власти (ч. 2 ст. 172-14, ч. 2 ст. 172-16 КУоАП).

Установлено, что в августе-октябре 2020 года военный безосновательно предоставил разрешение на работу с секретными документами неуполномоченному лицу (кочегару), а также не доложил об этом высшему руководству и не принял меры для назначения служебного расследования.

Суд признал его виновным в совершении военных административных правонарушений и, на основании ст. 36 КУоАП, ему было определено окончательное наказание в виде штрафа в размере 2720 гривен.

При каких именно обстоятельствах кочегар получил доступ к секретным документам, не сообщается.

Напомним, ранее начальник полигона "Широкий Лан" получил трое суток гауптвахты за махинации с госзакупками. Он был признан виновным в превышении полномочий и халатном отношении к службе.