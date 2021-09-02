В Белом доме анонсировали ключевые договоренности Байдена и Зеленского
Заявление будет обнародовано после встречи президентов.
В Белом доме рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября.
Об этом рассказал неназванный представитель Белого дома в ходе телефонного общения с журналистами накануне встречи Байдена с Зеленским, пишет ЕП.
В частности, чтобы закрепить повышенный статус стратегического партнерства США и Украины объявят о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, которая не собиралась уже три года.
Собеседник добавил, что этой осенью ожидается встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, на которой они утвердят новую хартию между обеими странами, в которой будут изложены параметры сотрудничества между государствами для борьбы с вызовами 21 века.
Отдельный блок договоренностей будет касаться обороны. Джо Байден объявит о своем одобрении нового пакета помощи Украине в области безопасности на сумму 60 миллионов долларов.
Кроме того, Министерство обороны подпишет стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое усилит сотрудничество по ряду насущных вопросов, включая безопасность в Черном море, обмен кибернетической информацией и разведывательными данными, а также дальнейшую поддержку Украины перед лицом продолжающейся роSSийской агрессии.
Президент Байден заявит о готовности США продолжить поддержку проведения реформ для укрепления демократии в Украине.
"Президент Зеленский разработал инициативу для развития плана трансформационных реформ в Украине, которую, как мы ожидаем, президент Зеленский предварительно обсудит с президентом Байденом, а затем этой осенью более полно представит в Комиссии стратегического партнерства", - рассказал представитель Белого дома.
С 2014 года США предоставили Украине почти 2 миллиарда долларов помощи в целях развития демократии и в этом году планируют выделить более 463 миллионов долларов помощи, добавил он.
Что касается энергетики, президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укрепления энергетической безопасности Украины, включая запуск обновленного Стратегического диалога по энергетике и климату, которым будет заниматься Министерство энергетики США.
"Целью этого диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность путем реформ, сокращение выбросов парниковых газов, рассмотрение других инициатив по изменению климата и дальнейшее устранение последствий влияния "Северного потока - 2", - отметил представитель американской администрации.
Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $45 млн гуманитарной помощи, чтобы помочь решить проблемы украинцев, которые в связи с роSSийской агрессией остаются в нужде.
Также Вашингтон окажет дополнительную помощь в связи с COVID в размере $12,8 млн.
Ожидается, что о ключевых договоренностях между Украиной и США будет объявлено в заявлении, которое будет обнародовано после встречи президентов.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский планирует начать встречу с Байденом с вопросов Крыма и Донбасса.