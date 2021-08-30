Кличко открыл мемориал погибшим за свободу Украины

Фото: Київрада

Лидер партии «УДАР», мэр Киева Виталий Кличко возложил цветы у Михайловского собора – к Стене памяти павших защитников Украины в роSSийско-украинской войне – и принял участие в церемонии открытия Мемориала памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС, который возвели на углу улицы Грушевского и Петровской аллеи. Об этом сообщает сайт Киевсовета.

Он отметил, что мемориал возведен в честь киевлян, которые погибли за свободу Украины, за ее европейское будущее.

«На этом месте, год назад, мы заложили капсулу строительства нового мемориала в столице. Мемориала памяти киевлянам, нашим героям, которые отдали жизнь за независимость и территориальную целостность Украины на востоке страны. Сегодня, 29 августа, – трагическая дата в новейшей истории Украины. В этот день, семь лет назад, части вооруженных сил РоSSии, вторгшиеся в Украину, обстреляли коридор, по которому выходили украинские бойцы из Иловайска. Иловайский котел стал адом и символом коварства агрессора. А также – символом героизма украинских защитников. Сегодня мы вспоминаем наших героев и чтим их память и их подвиг», – отметил Кличко.

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Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Лидер партии «УДАР» напомнил, что в целом почти 32 тыс. киевлян прошли через войну на востоке Украины. А 400 наших защитников, к сожалению, погибли. И предложил почтить их память минутой молчания.

«Уважая память тех, кто погиб, мы должны помнить и заботиться о живых. Город как может поддерживает семьи павших героев, выделяет материальную помощь, за счет бюджета столицы обеспечивает оздоровление детей. Помогаем также ветеранам, которые получили тяжелые ранения. Я инициировал отдельное решение – об обеспечении участников роSSийско-украинской войны, потерявших конечности во время боевых действий, новыми, специально оборудованными автомобилями. Речь идет о девяти ветеранах. Соответствующий проект решения Киевский городской совет рассмотрит на одном из ближайших заседаний», – сказал Кличко.

Также он отметил, что, кроме материальных вещей, нашим воинам и их семьям важна моральная поддержка, наша благодарность и наша память.

«В прошлом году мы взяли обязательство построить Мемориал памяти погибшим киевлянам-защитникам. Потому что это наш общий долг – отдать дань и увековечить память о наших павших героях – тех, кто положил жизнь за свободу и независимость Украины. Сегодня мы выполняем свое обязательство. Перед павшими и перед живыми... И низко кланяемся всем украинским защитникам. Слава Украине!» – отметил Кличко.

В церемонии открытия мемориала приняли участие матери и жены погибших героев-киевлян, ветераны русско-украинской войны, представители городской власти.

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Композиция мемориала создана из гранита и металла. Основная площадка вымощена гранитными плитами, дорожки выложены тротуарной плиткой. Также обустроили освещение, полив, обновили под объектом коммуникации, провели благоустройство территории возле мемориала.

Напомним, что в августе 2018 года сотрудники КСУ «Киевский городской центр помощи участникам АТО» внесли предложение установить памятный комплекс Героям-киевлянам, погибшим за территориальную целостность и независимость Украины.

В сентябре 2018 года создали рабочую группу, по результатам работы которой определили местоположение Мемориального комплекса.

В начале 2019 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА объявил открытый Всеукраинский архитектурный конкурс на определение лучшего эскизного проекта мемориального комплекса. Победил в конкурсе проект архитекторки Натальи Абаньковой.