Депутаты собрались на созванную Зеленским сессию для рассмотрения законопроекта о Большом Гербе

Верховная Рада собралась на созванную президентом внеочередную сессию, на которой планируется рассмотреть единственный законопроект - о Большом Государственном гербе.

В зале зарегистрировался 271 народный депутат.

Документ содержит описание Большого Государственного герба: "Государственный Герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой; над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента; щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского), под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

В приложениях к законопроекту содержится цветное изображение Большого герба.

Напомним, что Малым Государственным Гербом Украины является Тризуб. Он был утвержден в феврале 1992 года и определялся как главный элемент Большого герба. Однако Большого Герба Украина до сих пор не получила. Геральдисты разработали несколько сотен эскизов, однако ни один из них не был утвержден.

В Конституции Тризуб утвержден как главный элемент большого Государственного Герба. В 1996 году Конституционная комиссия предлагала вписать в окончательный проект Основного закона только один герб, однако в последний момент наличие большого герба было утверждено в 20-й статье.

29 июня президент внес в Раду законопроект о Государственном гербе как неотложный. В августе Зеленский созвал внеочередное заседание для рассмотрения этого законопроекта. Депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин 17 августа отметил, что в парламенте не было голосов для принятия этого документа. По мнению депутата, провал голосования может стать основанием для роспуска Верховной Рады.

5 августа Рада проголосовала за объявление конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба. Этот конкурс является уже четвертым, на котором выбирали лучший эскиз.

После Кабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз Большого Государственного Герба. Министерству культуры поручено обеспечить проведение конкурса, а также общественное обсуждение эскиза. 19 ноября Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз Большого Государственного герба Украины объявил победителей.

Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для Большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знак Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб.