Залужный: «Украине нужно оружие, которое позволит поражать противника на большом расстоянии»
Главнокомандующий ВСУ заявил, что цена задержки поставок вооружения измеряется жизнью людей, которые собой защитили мир от рашизма, информирует ZN.ua.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с доставкой оружия Украине нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнью людей, которые собой защитили мир от рашизма.
"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и
техника. Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом
расстоянии", - отметил Залужный в
Лидеры стран ЕС собираются на новый саммит 30 мая. Там они представят новый пакет военной и финансовой помощи Украине, а также назовут свои предложения по усилению антироSSийских санкций.