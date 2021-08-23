РоSSия начала строить четыре субмарины и два корвета

В РоSSии в понедельник, 23 августа, при участии президента Владимира Путина состоялась церемония закладки четырех субмарин и двух корветов.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Атомные подводные крейсера "Князь Потемкин", "Дмитрий Донской" и большие подводные лодки "Можайск" и "Якутск" будут строить в Санкт-Петербурге и Северодвинске, а корветы "Грозный" и "Буйный" - в Комсомольске-на-Амуре.

По словам Путина, РоSSии нужен мощный и сбалансированный военно-морской флот, потому что он "играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, защищает национальные интересы, делает весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности".

Напомним, что в июле во время морского парада в Санкт-Петербурге, в котором приняли участие более 50 катеров, кораблей и подводных лодок, Путин заявил, что роSSийский флот способен нанести "неотвратимый удар".

И заявление Путина прозвучало через несколько недель после конфликта в Черном море, когда британский эсминец HMS Defender прошел у берегов Крыма. 23 июня РоSSия заявила, что открыла предупредительный огонь по курсу корабля, хотя сами британцы заявили, что расценили это как учебные стрельбы.