Шмыгаль обсудил с Меркель вопрос энергетической безопасности и евроинтеграции Украины

Премьер подчеркнул, что "Северный поток-2" является геополитическим оружием и представляет угрозу не только для Украины, но и для ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили вопросы энергетической безопасности и евроатлантической интеграции Украины, а также - экономического сотрудничества между Киевом и Берлином.

Об этом Шмыгаль сообщил в Twitter .

"Остановились на вопросах энергетической безопасности, европейской и евроатлантической интеграции, экономического сотрудничества и работы Крымской платформы. Германия - стратегический партнер Украины", - написал премьер.

Во время встречи Шмыгаль также отметил, что роSSийский газопровод "Северный поток-2" является геополитическим оружием и представляет угрозу не только для Украины, но и для Евросоюза .

"Отметил об этом на встрече с канцлером Ангелой Меркель. Сохранение статуса Украины как надежного поставщика и транзитера газа является чрезвычайно важным. Рассчитываем на поддержку", - добавил премьер-министр.

#ПП2 є геополітичною зброєю та становить загрозу не тільки для ??, а й ??. Наголосив про це на зустрічі з канцлеркою ?? Ангелою Меркель. Збереження статусу України як надійного постачальника та транзитера природного газу є надзвичайно важливим. Розраховуємо на підтримку ??. pic.twitter.com/aRxAl0qs6w — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 22, 2021

Напомним, ранее Меркель заявила, что Германия хочет, чтобы договор о транзите роSSийского газа через Украину был продлен как можно скорее. Она отметила, что планируется введение должности специального уполномоченного по делам транзита. "Мы едины с Америкой в том, что газ нельзя использовать как оружие. Поэтому мы с американцами будем вести эти переговоры", - сказала канцлер.