Вслед за Киевом начальника полиции меняют в Харьковской области
Андрей Рубель ушел с должности менее чем через год после назначения.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель сообщил об увольнении с должности.
"Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история", - написал он в фейсбуке утром в пятницу.
Рубель возглавил харьковскую полицию в декабре 2020 года.
По данным местных СМИ, вместо него назначен на должность руководитель Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Станислав Перлин.
Напомним, что на прошлой неделе произошла смена руководителя полиции Киева. Вместо Андрея Крищенко, который занимал должность с 2015 года, назначили Ивана Выговского из Полтавы.