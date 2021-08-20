Вслед за Киевом начальника полиции меняют в Харьковской области

Андрей Рубель ушел с должности менее чем через год после назначения.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель сообщил об увольнении с должности.

"Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история", - написал он в фейсбуке утром в пятницу.

Рубель возглавил харьковскую полицию в декабре 2020 года.

По данным местных СМИ , вместо него назначен на должность руководитель Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Станислав Перлин.