Вслед за Киевом начальника полиции меняют в Харьковской области

Андрей Рубель ушел с должности менее чем через год после назначения.

Вслед за Киевом начальника полиции меняют в Харьковской области
Фото: hk.npu.gov.ua

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель сообщил об увольнении с должности.

"Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история", - написал он в фейсбуке утром в пятницу.

Рубель возглавил харьковскую полицию в декабре 2020 года.

По данным местных СМИ, вместо него назначен на должность руководитель Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Станислав Перлин.

Напомним, что на прошлой неделе произошла смена руководителя полиции Киева. Вместо Андрея Крищенко, который занимал должность с 2015 года, назначили Ивана Выговского из Полтавы.

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