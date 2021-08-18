ПЦУ приглашает верующих встретить Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве

Православная церковь Украины приглашает верующих присоединиться к духовенству и вместе с ним встретить Вселенского патриарха Варфоломея, который прибудет в Киев в субботу, 21 августа.

Об этом пресс-служба ПЦУ сообщила в Facebook.

"Приглашаем верующих вместе с нами встретить Вселенского Патриарха, первого среди равных, и в общей молитве вознести благодарность Господу. Ведь благодаря твердой позиции Его Святейшества сейчас Украинская Православная Церковь имеет равные права с другими поместными Церквами мира, а украинский народ может молиться в родной Церкви родным языке", - говорится в сообщении.

21 августа в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе состоится торжественная встреча патриарха Варфоломея и благодарственная молитва по случаю его приезда.

22 августа в 9:00 на территории Собора Святой Софии Киевской под открытым небом состоится Божественная литургия, которую возглавят два предстоятеля: Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Напомним, патриарх Варфоломей в 2019 году дал автокефалию Православной церкви Украины.

По приглашению президента Владимира Зеленского Вселенский патриарх Варфоломей прибудет в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости.