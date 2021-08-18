ПЦУ приглашает верующих встретить Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве

Торжественная встреча состоится 21 августа в Михайловском Златоверхом соборе.

ПЦУ приглашает верующих встретить Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве
Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Православная церковь Украины приглашает верующих присоединиться к духовенству и вместе с ним встретить Вселенского патриарха Варфоломея, который прибудет в Киев в субботу, 21 августа.

Об этом пресс-служба ПЦУ сообщила в Facebook.

"Приглашаем верующих вместе с нами встретить Вселенского Патриарха, первого среди равных, и в общей молитве вознести благодарность Господу. Ведь благодаря твердой позиции Его Святейшества сейчас Украинская Православная Церковь имеет равные права с другими поместными Церквами мира, а украинский народ может молиться в родной Церкви родным языке", - говорится в сообщении.

21 августа в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе состоится торжественная встреча патриарха Варфоломея и благодарственная молитва по случаю его приезда.

22 августа в 9:00 на территории Собора Святой Софии Киевской под открытым небом состоится Божественная литургия, которую возглавят два предстоятеля: Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Напомним, патриарх Варфоломей в 2019 году дал автокефалию Православной церкви Украины.

По приглашению президента Владимира Зеленского Вселенский патриарх Варфоломей прибудет в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"
Греция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформыГреция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформы
В Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активистВ Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активист
Блок рекламы


Похожие новости
К 30-летию Независимости Украины в Киеве впервые в истории откроется украинско-американская выставка "За волю Украины!" АктуальноК 30-летию Независимости Украины в Киеве впервые в истории откроется украинско-американская выставка "За волю Украины!" Актуально
В Киеве прошли обыски в Святошинской и Соломенской РГАВ Киеве прошли обыски в Святошинской и Соломенской РГА
На саммите первых леди и джентльменов в Киеве будет 11 участников - КулебаНа саммите первых леди и джентльменов в Киеве будет 11 участников - Кулеба
В Беларуси завели дело на девушку погибшего активиста Шишова после ее участия в митинге в КиевеВ Беларуси завели дело на девушку погибшего активиста Шишова после ее участия в митинге в Киеве
В Киеве после акции националистов на Банковой избили журналистаВ Киеве после акции националистов на Банковой избили журналиста
Вселенский патриарх и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии в КиевеВселенский патриарх и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии в Киеве
Митрополит Епифаний поехал на 60-летие рукоположения патриарха Варфоломея во диаконаМитрополит Епифаний поехал на 60-летие рукоположения патриарха Варфоломея во диакона
В Киеве попрощались с Евгением МарчукомВ Киеве попрощались с Евгением Марчуком
СБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в УкраинеСБУ задержала в Киеве участницу террористической организации ИГИЛ, которая имела вид на жительство в Украине
В Киеве неизвестные повредили выставку о помощи союзников во Второй мировойВ Киеве неизвестные повредили выставку о помощи союзников во Второй мировой
Последние новости
Подгружаем последние новости