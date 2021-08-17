Пентагон обещает в течение двух недель поддерживать безопасность в аэропорту Кабула

В ближайшее время Пентагон сфокусируется на ситуации, которая складывается в аэропорту Кабула.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби, передает "Интерфакс-Украина".

"Наша цель заключается в том, чтобы сконцентрироваться на ситуации в аэропорту для того, чтобы убедиться в том, что он продолжает работать, в том, что мы можем поддерживать там безопасность и стабильность... Мы планируем оставаться в Афганистане следующие пару недель. Речь идет не только об эвакуации американцев, но и о моральных обязанностях в отношении афганцев, которые помогали нам в течение последних 20 лет - мы должны вывезти настолько много этих людей, насколько возможно", - сказал Кирби.

Ранее пакистанский журналист Ваджахата Казми сообщил, что вблизи международного аэропорта Кабула находятся тысячи людей, которые пытаются прорваться на территорию, откуда идет эвакуация из Афганистана.

"Многие из присутствующих пытаются преодолеть стену и спрыгнуть с другой ее стороны. Войска США - внутри аэропорта, а "Талибан", по сообщениям, размещается снаружи", - написал он в Твиттере.

На прикрепленном ним видео - множество афганцев, которые пытаются перебраться через высокую ограду. Ранее Казми также сообщал, что боевики "Талибана" достигли окрестностей аэропорта, поступали сообщения о стрельбе.

Согласно сообщениям СМИ , к настоящему времени талибы установили контроль над всей территорией Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле, который используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Напомним, что талибы начали захватывать власть в провинциях на фоне вывода американских войск из Афганистана. В воскресенье "Талибан" зашел в пригород Кабула, перед тем несколько недель он захватывал столицы провинций. Президент Афганистана уехал из страны. Государства массово эвакуируют своих граждан. Украина вывезла самолетом 79 человек, являющихся гражданами пяти стран.

Захват власти в Афганистане сопровождается большим количеством жертв среди гражданского населения.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в боевых действиях на территории Афганистана, если афганцы сами не готовы бороться с экстремистами. Он сказал, что страну смогут безопасно покинуть все, кто сотрудничал с США .

Украина тем временем также продолжает формировать списки граждан, которые хотят вернуться из Афганистана.