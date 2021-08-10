"УДАР" Кличко предлагает направить деньги от МВФ на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за карантина

Такие инвестиции могут создать основу для роста экономики в краткосрочной перспективе, считают в партии.

Партия «УДАР Виталия Кличко» предостерегает власть от «проедания» безвозвратной финансовой помощи Международного валютного фонда и требует прозрачно распределить эти средства с учетом долгосрочных интересов Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

«Власть может поддаться соблазну использовать «подарок» от МВФ для «латания дыр» в бюджете и повышения собственного рейтинга. «УДАР Виталия Кличко» призывает власть поступить мудро и направить эти средства на поддержку и развитие реального сектора экономики. Безвозвратная денежная помощь от МВФ должна быть направлена на мероприятия, которые позволят существенно улучшить благосостояние украинцев не только сегодня», - говорится в заявлении.

В партии считают, что один из лучших вариантов - направить средства МВФ на поддержку малого и среднего бизнеса, предоставив ему доступ к дешевым кредитным ресурсам. Такие инвестиции могут создать основу для роста экономики в краткосрочной перспективе. Также «УДАР Виталия Кличко» считает целесообразным направить помощь от МВФ на завершение реформ, которые являются обязательным условием для продолжения сотрудничества с МВФ по программе stand-by и для вступления Украины в ЕС и НАТО.