РоSSийские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

РоSSийские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Около населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Попасная враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Напомним, в субботу, 31 июля, украинский военный получил на Донбассе осколочное ранение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе стреляли у АвдеевкиНа Донбассе стреляли у Авдеевки
Украинский военный получил на Донбассе осколочное ранениеУкраинский военный получил на Донбассе осколочное ранение
Наемники РФ дистанционно заминировали украинскую территорию вблизи линии соприкосновенияНаемники РФ дистанционно заминировали украинскую территорию вблизи линии соприкосновения
За сутки оккупанты четыре раза нарушили "тишину"За сутки оккупанты четыре раза нарушили "тишину"
Лукашенко готов разместить роSSийские войска в Беларуси "если потребуется для безопасности"Лукашенко готов разместить роSSийские войска в Беларуси "если потребуется для безопасности"
В результате пожаров в Турции погибли четыре человека, Украина направляет на помощь два пожарных самолетаВ результате пожаров в Турции погибли четыре человека, Украина направляет на помощь два пожарных самолета
Боевику, который напал с ножом на бойца ВСУ на Донбассе, грозит пожизненное, - прокуратураБоевику, который напал с ножом на бойца ВСУ на Донбассе, грозит пожизненное, - прокуратура
С начала суток на Донбассе враг 4 раза обстрелял украинские позицииС начала суток на Донбассе враг 4 раза обстрелял украинские позиции
Оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Украина запускает автобусы между КПВВ и линией разграничения на Донбассе и в КрымуУкраина запускает автобусы между КПВВ и линией разграничения на Донбассе и в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости