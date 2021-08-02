РоSSийские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Около населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Попасная враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Напомним, в субботу, 31 июля, украинский военный получил на Донбассе осколочное ранение.