Обнаруженного на Винничине судью Чауса везут в Киев, в НАБУ или СБУ, - адвокаты

Его защитники считают, что его арестуют, ведь он подозревается во взятке.

Обнаруженного на Винничине судью Чауса везут в Киев, в НАБУ или СБУ, - адвокаты
Фото: "Цензор.Нет"

Бывшего судью Днепровского райсуда Николая Чауса, обнаруженного после похищения в Винницкой области, сейчас везут в Киев, предварительно, в НАБУ. Об этом сообщил его адвокат Юлиан Балан "Укриїна 24".

"Я пообщался с его адвокатом из Киева, мы узнали, что сейчас его везут в НАБУ... Предполагаю, что это единственная возможность легализовать его пребывание на территории Украины после того, как его похитили, и тот факт, что он сейчас появился и его взяли в СБУ или НАБУ или другие органы, - пожалуй, это будет арест и дальше уголовное производство по делу, по которому он был объявлен в розыск (взятка. - Ред.) ", - заявил он.

За несколько часов до этого главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что Чуса в полиции якобы "отбили" сотрудники СБУ.

"После сообщения об обнаружении Чауса он был задержан нарядом полиции для доставки в суд, ареста и передачи следователю органа - НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса в наряда и вывезли в неизвестном направлении", - заявил он.

Ранее информацию о том, что Чауса везут в Киев, сообщил другой его адвокат.

Напомним, сегодня НАБУ обнародовало заявление о том, что правоохранители задержали судью, однако не выходят на связь с Бюро. В НАБУ призвали этих правоохранителей связаться с ними.

О выявлении Чауса первыми сообщили СМИ. Якобы местный житель села Мазуровка на Винничине обнаружил, что Чаус находится в этом населенном пункте.

Напомним, что после побега из Украины Чаус оказался в Молдове. В начале 2017 года украинские следователи обратились к молдавским коллегам с просьбой выдать им его. Чаус попросил политического убежища, однако ему отказали. Он решил обжаловать это решение в суде.

В начале апреля этого года сообщалось, что Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы и часть из них после этого уехала в Украину. Также министр внутренних дел Молдовы сказал, что подозреваемые в организации похищения переписывались на украинском языке.

МИД Украины отрицает, что государственные учреждения Украины причастны к похищению судьи-беглеца.

17 мая Чаус записал первое видеообращение и пообещал обличительные заявления. Он также заявил, что его похищали. Затем Интерпол снял Чауса с международного розыска.

В середине июля генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения бывшего судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению могут быть причастны государственные структуры Украины.

В МИД сказали, что Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле судьи Николая Чауса. Этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел.

Чауса подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья сунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать. Арестовать его тогда не удалось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос. Неприкосновенность сняли с него уже после побега.

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