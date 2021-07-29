Суд по изменению меры пресечения генералу Павловскому перенесли на месяц

Прокуроры на заседание не пришли.

Суд по изменению меры пресечения генералу Павловскому перенесли на месяц
Фото: Михаил Палинчак

Народные депутаты фракции «Европейская Солидарность» требуют у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой обеспечить присутствие прокуроров на судебном заседании по изменению меры пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому. Об этом сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов заявил после оглашения решения о переносе заседания Киевского апелляционного суда на 26 августа.

«Сейчас мы видим еще одно подтверждение, что значительная часть украинских судов сегодня руководствуется, по моему мнению, телефонными звонками из Офиса Президента. И не исключаю, что из кабинета самого Зеленского. Сегодня судьи отложили заседание на месяц, если я не ошибаюсь. Причина - отпуск судей. То есть человек должен сидеть в СИЗО, над ним издеваются еще месяц, и это из-за отсутствия прокуроров. Хотя это не является юридическим основанием для непроведения заседания», - сообщил Герасимов.

Герасимов отметил, что прокуроры были, но скрылись.

«Поэтому народные депутаты от «Европейской Солидарности» выезжают к генеральному прокурору, чтобы срочно доставить прокуроров, которые сегодня сбежали из суда, хотя были здесь. Чтобы человек не был снова под издевательствами и пытками», - отметил Герасимов.

Под зданием Киевского апелляционного суда политики, депутаты из "ЕС" и активисты устроили акцию в поддержку генерала Павловского.

Фото: eurosolidarity.org

«Надо добиваться законности, и единственный способ, который сейчас есть у общества - это показать судьям, Смирнову, Зеленскому, что Украина не бросает своих. Так же как вытаскивали из росийского плена наших ребят, так же украинское сообщество, ветераны, волонтеры, те, кто был вместе в 2014-м и защищал страну, продолжают это делать. Нам не «какая разница», - отметил депутат Ростислав Павленко.

«Мы будем делать все для того, чтобы решение было правомочным, а справедливость - восстановлена», - резюмировал Павленко.

Напомним, 12 июля Печерский районный суд города Киева определил в качестве меры пресечения Павловскому содержание под стражей.

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