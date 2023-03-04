Байден планує оголосити про заміну генералу Міллі — The New York Times

Президент США Джо Байден незабаром оголосить про призначення нового голови Об’єднаного комітету начальників штабів, повідомляє The New York Times.

Термін повноважень чинного керівника — генерала Марка Міллі — спливає цієї осені, тож Байден шукає йому наступника.

За даними видання, президент має дві кандидатури: генерал Чарльз Браун-молодший та генерал Девід Бергер.

Чарльз Браун-молодший є начальником штабу ВПС і першим афроамериканцем, який обійняв цю посаду в армії. За словами високопосадовців адміністрації, саме він є головним претендентом.

Раніше Браун виконував обов'язки командувача Тихоокеанськими військово-повітряними силами, командувача повітряним компонентом Індо-Тихоокеанського командування Сполучених Штатів, а також був виконавчим директором штабу бойових операцій Тихоокеанського регіону.

Девіда Бергера, 38-й коменданта Корпусу морської піхоти, чотиризіркового генерала, вважають аутсайдером.

Бергер обіймав різні штабні та командні посади, брав участь в операції "Свобода Іраку" та в операції "Незламна свобода". Служив командиром взводу Індійської роти 3-го батальйону, 7-го полку першої дивізії морської піхоти, офіцером оперативного відділу штабу другого розвідувального батальйону в ході операції "Буря в пустелі".

На посаді заступника командувача другої дивізії морської піхоти Бергер був направлений у Косово, де рік прослужив головою штабу KFOR у Пріштіні. З 2009 по 2011 рік служив у головному штабі морської піхоти директором відділу планування, політики та операцій. У 2012 році вирушив до Афганістану, де очолював першу дивізію морської піхоти під час операції "Незламна свобода".

За словами офіційних осіб, Байден вже на порозі прийняття рішення, хоча його вибір ще має затвердити Сенат. Призначення генерала Брауна може стати історичним, адже це стало б другим випадком в історії, коли найвищим офіцером країни буде темношкірий, і вперше, коли оборонним блоком країни керуватимуть двоє темношкірих.

З 2005 року на цю посаду не призначався генерал ВПС. За цей час були призначені два морських піхотинці, адмірал ВМС і два генерали армії.

Незалежно від того, кого саме обере Байден, наступний голова Об’єднаного комітету начальників штабів має зосередитись на підготовці військових до «конфлікту великих держав», як кажуть у Пентагоні — для майбутньої війни з Китаєм чи Росією.