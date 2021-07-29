?Вакцину Coronavac нельзя комбинировать с Pfizer или Moderna - главный санврач

Врач может принять решение о смешивании вакцин только в нескольких случаях.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что смешивание той или иной вакцины - это не выбор пациента, а - исключительно решение врача, который направляет на вакцинацию.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Врач может принять решение о смешивании вакцин только в нескольких случаях.

"Или это тяжелое неблагоприятное событие после первой прививки, или гуманитарные проблемы. Например, если человек за рубежом получил первую прививку Moderna и, вернувшись в Украину, не имеет возможности привиться ею второй раз. К тому же, комбинировать можно или мРНК-вакцины - то есть первая прививка Moderna, вторая - Pfizer или наоборот. Или первая доза AstraZeneca, а вторая - уже мРНК-вакциной, то есть Moderna или Pfizer. Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено", - рассказал Кузин.

Он отметил, что нельзя после Coronavac уколоть Moderna или Pfizer.

"Да, правильно (нельзя, - ред.). Лечащий врач должен принять обоснованное решение о возможности смешивания вакцин и отправить человека в пункт прививок или центр вакцинации, где эта вакцина есть в наличии. Сейчас мы на финале этих рекомендаций", - отметил Кузин.

Напомним, главный санврач не исключает, что в Украине во время локдаунов вакцинированным разрешат ходить в общественные заведения.