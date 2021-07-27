Зеленский ввел главу СВР Литвиненко в состав СНБО, - указ

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №318/2021 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, президент ввел в состав СНБО нового главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко и вывел из ее состава Валерия Кондратюка.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Литвиненко Александра Валерьевича - главу Службы внешней разведки Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Валерия Кондратюка", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Владимир Зеленский в пятницу сменил руководителя Службы внешней разведки. вместо Валерия Кондратюка, возглавлявшего СВР с июня 2020 года, должность занял директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.