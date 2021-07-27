Кадровые изменения в СБУ у Зеленского объяснили борьбой с контрабандой и реформированием спецслужбы

Кадровые изменения в СБУ у Зеленского объяснили борьбой с контрабандой и реформированием спецслужбы

Кадровые изменения президента Украины Владимира Зеленского в Службе безопасности Украины связаны с необходимостью борьбы с контрабандой и проведением реформы спецслужбы.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Интерфакс-Украина.

"Мотивация этих кадровых изменений очень проста - президент требует от СБУ активной борьбы с контрабандой. Вопрос не только в том, что контрабанда является прямым нарушением украинского законодательства и в недополучении средств бюджетом Украины, а в том, что контрабанда угрожает экономической стабильности", - заявил он на брифинге.

По словам Никифорова, контрабанда делает компании, работающие "в белую", неконкурентоспособными, а предпринимателей, которые стремятся работать честно, это демотивирует".

Он добавил, что "второй причиной кадровых перестановок в СБУ стала реформа СБУ".

"СБУ хотят лишить несвойственных ей функций, а именно борьбы с экономическими преступлениями", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки. Вместо Валерия Кондратюка, который возглавлял СВР с июня 2020 года, должность занял директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

Вчера президент принял кадровые решения в отношении пятерых топ-чиновников СБУ. Принятые решения Владимир Зеленский объяснил необходимостью подготовить СБУ к системной трансформации.

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