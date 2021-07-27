ЮНЕСКО признало заповедные территории Грузии мировым наследием

Организация будет рассматривать объекты еще два дня.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в понедельник, 26 июля, добавил в список мирового наследия еще шесть новых объектов и существенно расширил еще один существующий.

Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Фото: Agency of Protected Areas

В частности, в перечень попали Колхидские тропические леса и водно-болотные угодья, расположенные вдоль восточного побережья Черного моря в Грузии.

"Влажные широколиственные тропические леса являются местом обитания для разнообразной флоры и фауны, в том числе значительного количества видов, находящихся под угрозой. На территории объекта - почти 500 видов животных, из них 19-ти грозит вымирание. В частности, на грани полного исчезновения находится колхидский осетр. Объект является ключевой остановкой для многих видов птиц, которые мигрируют через узкие пути Батуми", - говорится в сообщении.

Фото: whc.unesco.org
Фото: whc.unesco.org

Кроме грузинских заповедников, в список ЮНЕСКО попали субтропические леса на островах Амами-Осима, Токуносима, Окинава и Ириомоте на юго-западе Японии; приливно-отливные равнины в Корее, расположенные в восточной части Желтого моря; а также лесной комплекс Каенг Крачан в Таиланде.

Субтропические леса Японии
Фото: whc.unesco.org
Субтропические леса Японии
Приливно-отливные равнины в Корее
Фото: whc.unesco.org
Приливно-отливные равнины в Корее
Лесной комплекс Каенг Крачан, Таиланд.
Фото: whc.unesco.org
Лесной комплекс Каенг Крачан, Таиланд.

Комитет ЮНЕСКО также признал мировым наследием два культурных объекта: курган Арслантепе в Турции и Колонии милосердия в Бельгии и Нилерландах, которые были созданы в рамках экспериментальной социальной реформы XIX века для преодоления нищеты в городах.

Курган Арслантепе в Турции
Фото: whc.unesco.org
Курган Арслантепе в Турции
Колонии милосердия в Бельгии и Нидерландах
Фото: whc.unesco.org
Колонии милосердия в Бельгии и Нидерландах

Также был расширен объект "Линии обороны вокруг Амстердама".

Фото: New Dutch Waterline

Напомним, что накануне в список ЮНЕСКО включили четыре объекта, в частности, Трансиранскую железную дорогу и центр Мадрида.

Перед тем в список попали сразу пять культурных объектов, в том числе один транснациональный - "Большие курортные города Европы", куда вошли Баден-Баден, Спа, Карловы Вары, Мариански Лазни, Виши и другие известные европейские курорты.

21 июля из-за новой застройки ЮНЕСКО исключила из списка мирового наследия город Ливерпуль.

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