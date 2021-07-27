ЮНЕСКО признало заповедные территории Грузии мировым наследием
Организация будет рассматривать объекты еще два дня.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в понедельник, 26 июля, добавил в список мирового наследия еще шесть новых объектов и существенно расширил еще один существующий.
Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.
В частности, в перечень попали Колхидские тропические леса и водно-болотные угодья, расположенные вдоль восточного побережья Черного моря в Грузии.
"Влажные широколиственные тропические леса являются местом обитания для разнообразной флоры и фауны, в том числе значительного количества видов, находящихся под угрозой. На территории объекта - почти 500 видов животных, из них 19-ти грозит вымирание. В частности, на грани полного исчезновения находится колхидский осетр. Объект является ключевой остановкой для многих видов птиц, которые мигрируют через узкие пути Батуми", - говорится в сообщении.
Кроме грузинских заповедников, в список ЮНЕСКО попали субтропические леса на островах Амами-Осима, Токуносима, Окинава и Ириомоте на юго-западе Японии; приливно-отливные равнины в Корее, расположенные в восточной части Желтого моря; а также лесной комплекс Каенг Крачан в Таиланде.
Комитет ЮНЕСКО также признал мировым наследием два культурных объекта: курган Арслантепе в Турции и Колонии милосердия в Бельгии и Нилерландах, которые были созданы в рамках экспериментальной социальной реформы XIX века для преодоления нищеты в городах.
Также был расширен объект "Линии обороны вокруг Амстердама".
Напомним, что накануне в список ЮНЕСКО включили четыре объекта, в частности, Трансиранскую железную дорогу и центр Мадрида.
Перед тем в список попали сразу пять культурных объектов, в том числе один транснациональный - "Большие курортные города Европы", куда вошли Баден-Баден, Спа, Карловы Вары, Мариански Лазни, Виши и другие известные европейские курорты.
21 июля из-за новой застройки ЮНЕСКО исключила из списка мирового наследия город Ливерпуль.