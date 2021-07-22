Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заключили соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

Также стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров между МИД Украины и МИД Венгрии, передает "Интерфакс-Украина".

"Первый документ - это соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Благодаря этой сделке украинские граждане в Венгрии и венгерские граждане в Украине смогут пользоваться национальными образовательными и научными документами", - сказал Кулеба на пресс-конференции со своим венгерским коллегой.

Кулеба поблагодарил коллег из Министерства образования и науки Украины и их венгерским партнерам за то, что, по его словам, "это многострадальное соглашение все же было доведено до логического конца" и заключено, чтобы упростить жизнь гражданам.

"Но это соглашение также является важным элементом в решении проблем в образовательной сфере, которые накопились у нас с Венгрией за последние годы. Поэтому мы продолжаем двигаться к решению всех ключевых проблем с Венгрией в наших двусторонних отношениях и надеемся искренне, что нам это удастся", - добавил он.

Напомним, в мае Сийярто заявил о достижении прогресса в отношениях Украины и Венгрии. С 2017 года они осложнились из-за принятия Верховной Радой нового закона об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начало блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 действие языковой статьи, что разозлила Венгрию, но Будапешт это не устроило.

Еще большее обострение произошло во время местных выборов в октябре 2020 года, когда Сийярто открыто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины", после чего МИД Украины вручило ноту протеста венгерскому послу.

13 мая 2021 года после переговоров в Братиславе Кулеба сообщил, что Сийярто принял приглашение посетить Донбасс.