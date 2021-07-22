РоSSийский ОМОН ворвался с обысками в дом крымских татар в Евпатории

Обыск устроили в доме 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова.

В Евпатории в оккупированном Крыму сотрудники роSSийского ОМОНа ворвались с обысками в дом 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы.

В доме проживает 9 человек, 4 из них - несовершеннолетние дети, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В очередной раз страна-оккупант прибегает к преследованиям и запугиванию крымских татар", - отметила украинский омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что обыски в жилищах граждан Украины противоречат международным нормам и является прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции - право на уважение частной и семейной жизни.

Она призвала международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

После роSSийской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно происходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в РоSSии и в оккупированном ею Крыму организацией "Хизб ут-Тахрир".