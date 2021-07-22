Главе ОАСК Павлу Вовку в июне выплатили более 300 тыс. гривен зарплаты

Законопроект о ликавидации ОАСК был подан в ВР еще в апреле.

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, который подозревается в захвате власти, в июне выплатили 330 557 гривен зарплаты. Об этом со ссылкой на декларацию судьи сообщает Prosud.

"Пока Комитет Верховной Рады, возглавляемый депутатом от «Слуги народа» Андреем Костиным уже несколько месяцев не может рассмотреть неотложный законопроект президента о ликвидации ОАСК, судьи продолжают получать немалые зарплаты", - говорится в сообщении.

В декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии Павла Вовка указано, что 25 июня он получил такую сумму от ОАСК как зарплату по основному месту работы.

Напомним, что в апреле президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Ликвидацию ОАСК в рамках процедуры переформатирования местных судов Высший совет правосудия поддержал еще в 2017 году. Вместо Киевского окружного административного суда и Окружного административного суда города Киева должны были образовать новый Окружной административный суд Киевской области и Киева.

Глава Окружного админсуда Киева Вовк и еще несколько судей этого суда являются подозреваемыми по уголовному делу о создании преступной организации и захвату власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

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