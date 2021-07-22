Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом

В Конгрессе хотят "провести надлежащий диалог с украинским президентом".

Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом
Фото: betterworldcampaign.org

В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом заявила сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур, передает Голос Америки.

"Мне не нравится такое время вообще ... Мы направили письма президенту [Джо Байдена], призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю , что он очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", - сказала конгрессвумен.

Накануне в Белом доме объявили, что ждут украинского президента в Вашингтоне 30 августа. Но в это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз.

"Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по Северному потоку-2. Видимо, просто совпадение", - написал сенатор в Twitter.

The White House pushed the visit from July to the August recess.

President Zelensky won't be able to engage members of Congress, who on a bipartisan basis oppose Biden's surrender to Putin on Nord Stream 2.

Probably just a coincidence. https://t.co/jRsEj2Auiu

— Ted Cruz (@tedcruz) July 21, 2021

В свою очередь Владимир Зеленский сказал, что ожидает "содержательную и плодотворную" встречу с Джо Байденом 30 августа.

В Офисе украинского президента добавили, что вскоре Вашингтон посетит руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - для того, чтобы обсудить содержательное наполнение визита Зеленского в США.

Напомним, что вчера появился текст соглашения по этому газопроводу между США и Германией. Если РоSSия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать Европейский Союз к принятию эффективных мер, включая санкции.

США и Германия соглашаются, что в интересах Украины и Европы транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года. Для этого Германия должна использовать все доступные рычаги влияния, чтобы обеспечить продление соглашения о транзите газа с Россией на 10-летний срок, и назначить для этого спецпредставителя. Переговоры по транзиту должны начаться не позднее 1 сентября.

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