В Украине не работают 40% прививочных пунктов, - Ляшко

Людям отказывают в прививке из-за нехватки вакцин.

В Украине не работают 40% прививочных пунктов, - Ляшко
Фото: Lb.ua

По состоянию на 21 июля около 40% развернутых в Украине пунктов массовой вакцинации не работают.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Украина начала 5-й этап вакцинации от COVID-19, тем самым сделав прививки доступными для всех украинцев в возрасте от 18 лет. В то же время мы видим, что 40% созданных пунктов прививок не работают", - написал Ляшко в Facebook.

Он уточнил, что на 20 июля 2021 года в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42, в Киевской области работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области - 44 из 121, в Кировоградской области - 46 из 121, в Хмельницкой - 28 из 80, в Черкасской - 61 из 143, в Ровенской - 47 из 122, в Харьковской - 74 из 154, в Николаевской - 54 из 108, в Волынской - 43 из 87.

"Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3,43 млн доз антиковидных вакцин. Из которых 961,14 тыс. доз это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках. Все это означает, что все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку", - отметил Ляшко.

Министр призвал региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый определенный пункт прививки и обеспечить их работу.

Он также попросил украинцев в случае, если ближайший пункт прививки не работает или его работники отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин, звонить местным департаментам здравоохранения или сообщать об этом по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

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