РоSSийский политтехнолог Шувалов обжаловал запрет на въезд в Украину

Иск подан в ОАСК, который в 2019 году уже отменял подобный запрет.

РоSSийский политтехнолог Игорь Шувалов обжаловал запрет на въезд в Украину.

Иск к Государственной миграционной службы, Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и начальника одного из отделений инспекторов пограничной службы "Борисполь-2" зарегистрировано в Окружном административном суде Киева .

Шувалов требует признать противоправными действия ведомств, из-за которых его 2 июня 2021 года не пустили в Украину. В тот день Шувалов прилетел в Украину авиарейсом из Дубая. Во время паспортного контроля пограничники сообщили Шувалову, что ему запрещен въезд в Украину, и отправили обратным рейсом.

Пресс-служба ОАСК сообщила, что решением ДМС от 2 июня 2021 года Шувалову запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, в мае 2017 года Шувалова, который на протяжении многих лет отвечал за информационную политику телеканала "Интер", выдворили из Украины из-за антиукраинской деятельности и запретили возвращаться в течение пяти лет.