Оккупанты ранили военного на Донбассе

Количество вражеских обстрелов увеличилось до 12.

Оккупанты ранили военного на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 20 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, из которых 2 обстрела и два пролета беспилотных аппаратов.

В районе Водяного на Приазовье враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Марьинки роSSийские оккупанты обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Около Авдеевки вооруженные формирования РФ четыре раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Зайцево враг дважды вел огонь из минометов 120-го калибра.

В направлении Старогнатовки оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Гранитного противник применял вооружение БМП-1.

В районе поселка Пески роSSийские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Неподалеку от Причепиловки боевики открывали огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Кроме того, около населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.

Вследствие вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним, 19-20 июля делегация Королевства Дания во главе с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Оле Егберг Миккельсеном посетила район проведения ООС.

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