В ГБР рассказали детали задержания сотрудников СБУ за нападение на пограничников в Сумской области

Сотрудникам спецслужбы грозит до 15 лет заключения с конфискацией.

Работники Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности СБУ задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, что напали и забрали оружие у пограничного наряда в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Во время следствия установлено, что в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы осуществляли дежурство на автомобили близ села Рясное Сумского района. К ним в 1:30 подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и поехали в неизвестном направлении.

Нападающими оказались сотрудники СБУ. Совместно с представителями Службы работниками ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий - проходит как свидетель.

Неподалеку в кукурузном поле было обнаружено два автомата пограничников, а два магазина с патронами найдено вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород" отдела пограничной службы "Краснополье" Сумского пограничного отряда.

Во взаимодействии с СБУ проводятся следственные и оперативные действия. В ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженном с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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