Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление по случаю седьмой годовщины сбития самолета Малайзийских авиалиний MH17.

"Печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину страшной трагедии и чудовищного преступления, которое будет помнить весь мир. 298 погибших рейса MH17. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире", - написал он в Твиттере.

"Соболезную. Прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность - неминуема!", - добавил Зеленский.

Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу #MH17 . Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча! pic.twitter.com/jmmgjnckcG — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2021

Напомним, в годовщину трагедии Министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, государства которых составляют объединенную следственную группу, выступили с совместным заявлением.

Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту, 298 человек, погибли.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым самолет был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а позже объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Сейчас их заочно судят. Пулатов - единственный фигурант дела, который отправил на слушания своих адвокатов.

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета. Украина ожидает, что суд может длиться несколько лет.

Кроме того, правительство Нидерландов приняло решение подать в Европейский суд по правам человека иск против РоSSии за ее роль в сбитии самолета.

7 июня в Нидерландах начались основные слушания по делу четырех главных подозреваемых по делу о сбитии малайзийского "Боинга". В рамках слушаний обнародовали несколько новых записей перехватов разговоров командиров так называемой "ДНР", на которых они подробно обсуждают перевозку зенитно-ракетной установки "Бук" по подконтрольной пророSSийским силам территории в день, когда сбили самолет.