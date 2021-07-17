Президент подписал законы о добровольном "нулевом" декларировании для налоговой амнистии

Верховная Рада приняла соответствующие президентские законопроекты на своем заседании 15 июня.

Президент подписал законы о добровольном "нулевом" декларировании для налоговой амнистии
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал законы так называемой налоговой амнистии (№1539-ІХ и №1542-ІХ), предусматривающие проведение одноразового добровольного декларирование активов физических лиц с 1 сентября 2021-го по 1 сентября 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Верховная Рада приняла соответствующие президентские законопроекты на своем заседании 15 июня.

Отмечается, что закон 1539-ІХ "определяет особенности проведения однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, которое будет проходить с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года".

Согласно тексту документа, граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.

Декларант может указать среди активов валютные ценности (за исключением средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, находящихся в Украине или за рубежом.

Из задекларированных активов гражданин должен будет уплатить сбор, в том числе 5% относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине; 9% относительно валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также из других активов, находящихся за рубежом; 2,5% по номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года.

Если гражданин оплатит все необходимые сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства. Также гарантируется неразглашение государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в одноразовых добровольных декларациях, без соответствующего решения суда.

Кроме того, Зеленский подписал закон №1542-ІХ, который предлагает не считать умышленным уклонением от уплаты налогов и сборов, если такие действия связаны с приобретением объектов, которые гражданин указал в одноразовой добровольной декларации и оплатил согласованную сумму сбора декларирования, если такие деяния совершены до 2021 года.

Также устанавливается, что не могут быть использованы вышеуказанные данные в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных преступлений по уклонению от уплаты налогов и сборов (предусмотренных статьями 212, 212-1 Уголовного кодекса Украины).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу законом №1539-ІХ.

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