Украина ожидает по 2 млн вакцин Moderna и Novavax до конца лета (обновлено)

Американскую Moderna должны доставить уже в эти выходные.

Украина ожидает получение по 2 млн доз противокоронавирусной вакцины от новых производителей - Moderna и Novavax.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в Раде во время часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.

"Ожидаем в этом месяце два миллиона доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский союз. Дополнительно в августе ожидаем два миллиона доз вакцины Novavax", - отметил Шмыгаль.

Кроме этого, правительство ожидает регулярные поставки вакцин, которые уже используют в Украине - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.

Обновление. Американскую вакцину от коронавируса Moderna должны доставить в Украину уже в ближайшие выходные, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет с 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество ежедневных вакцинаций", - сообщил министр в эфире "1+1".

По словам Ляшко, нужно увеличить темпы охвата прививками, чтобы сделать задекларированные 10 млн прививок за 100 дней работы.

Министр также отметил, что на сегодня в Украине уже провакцинировали одной дозой 17% взрослого населения страны.

Напомним, первую прививку от ковида в Украине сделали 24 февраля.

С тех пор прививки получили 2,5 млн человек, из них почти 1,4 млн полностью иммунизированы двумя дозами вакцины.

За последние сутки в Украине сделали рекордное количество прививок - более 117 тысяч. Прививки проводились 720 мобильными бригадами по иммунизации, 1 693 пунктами прививки и 49 центрами вакцинации.

Министерство здравоохранения планирует запустить вакцинацию в аптеках.