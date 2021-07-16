Зеленский поставил Монастырскому задачу поднять уровень доверия к полиции

"Хочу доверять, хочу гордиться каждым представителем МВД".

Зеленский поставил Монастырскому задачу поднять уровень доверия к полиции
Фото: Сергей Нужненко

Президент Владимир Зеленский в пятницу представил нового министра внутренних дел Дениса Монастырского коллективу министерства.

Во время своего выступления он сказал, что ставит Монастырскому задачу поднять уровень доверия к украинской полиции.

"Самое главное, чтобы это доверие и уважение были не как в кино про американских копов, когда наши смотрят и доверяют и очень сильно поддерживают каждого из них, несмотря на то, что это сказка, а вы несете служение государству в реальной жизни. Но я бы очень хотел, чтобы как американским копам, все наши дети доверяли украинской полиции. Потому что среди вас есть действительно настоящие герои, рыцари спокойствия", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эта задача - не от президента, а от гражданина Украины.

"Именно эта задача - самая главная для нового министра внутренних дел. И она не от президента или правительства, а именно - внутреннее задание от гражданина Украины: хочу доверять, хочу гордиться каждым представителем МВД", - сказал Зеленский.

Напомним, что 16 июля 2021 года Монастырский стал новым министром внутренних дел, заменив на этом посту "вечного" Арсена Авакова, который был министром начиная с 2014 года.

Выступая в Верховной Раде перед назначением, Монастырский заявил, что поднятие уровня доверия к правоохранительным органам будет одним из его приоритетов.

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