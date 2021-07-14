Верховный Суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого

Верховный Суд отменил указ президента Владимира Зеленского об увольнении судьи Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщило адвокатское объединение "Лещенко, Дорошенко и партнеры", которое представляло интересы Тупицкого.

"14 июля 2021 года Кассационным административным судом в составе Верховного Суда удовлетворено иск, а также признано противоправным и отменено Указ Президента Украины 124/2021 от 27.03.2021 года, которым Президентом Украины отменен другой Указ о назначении судьей Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 декабря прошлого года "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, который свидетельствует о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг Зуевского энергомеханического завода (г. Зугрес), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

После публикации этих материалов президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, а затем вообще отменил его назначение вместе с еще одним судьей КСУ Александром Касмининим. Президент мотивировал свое решение стремлением защитить национальные интересы Украины.