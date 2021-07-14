Верховный Суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого
Отмена назначения оказалась незаконной.
Верховный Суд отменил указ президента Владимира Зеленского об увольнении судьи Конституционного суда Александра Тупицкого.
Об этом сообщило адвокатское объединение "Лещенко, Дорошенко и партнеры", которое представляло интересы Тупицкого.
"14 июля 2021 года Кассационным административным судом в составе Верховного Суда удовлетворено иск, а также признано противоправным и отменено Указ Президента Украины 124/2021 от 27.03.2021 года, которым Президентом Украины отменен другой Указ о назначении судьей Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, что 21 декабря прошлого года "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, который свидетельствует о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.
Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг Зуевского энергомеханического завода (г. Зугрес), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.
После публикации этих материалов президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, а затем вообще отменил его назначение вместе с еще одним судьей КСУ Александром Касмининим. Президент мотивировал свое решение стремлением защитить национальные интересы Украины.