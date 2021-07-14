В Грузии четыре телеканала прекратили вещание на 24 часа в знак протеста

Журналисты требуют отставки премьера из-за смерти телеоператора.

?В Грузии четыре телеканала прекратили вещание на 24 часа в знак протеста
Фото: Скрін трансляції

Четыре оппозиционных телеканала Грузии - "Мтавари", "Пирвели", "Формула" и "Кавкасия" - в среду, 14 июля, прекратили вещание на 24 часа.

Как сообщает "Эхо Кавказа", таким шагом они хотят добиться отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля.

Накануне, во время похорон оператора Лексо Лашкарава, жестоко избитого радикалами 5 июля, вещание на 10 минут прекратили и региональные телекомпании.

Перед этим журналисты организовали акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси с требованием отставки правительства.

Напомним, что 11 июля в Грузии умер оператор телекомпании "Пирвели", которого за пять дней до этого избили во время беспорядков в Тбилиси перед Гей-прайдом.

Журналистка "Пирвели" Миранда Багатурия, на которую напали вместе с оператором, сказала, что около 20 человек били его примерно пять минут и оставили лежать в луже крови. Действиями нападавших руководил священник, который говорил, что "заставит журналистов замолчать".

После избиения оператор перенес сложную операцию. Точная причина его смерти пока неизвестна.

Несмотря на это, его смерть привела к массовым протестам с требованием отставки правительства. Организаторами стали оппозиционные СМИ, обвинившие премьера Ираклия Гарибашвили в покровительстве радикальным группам, которые нападали на журналистов.

Гарибашвили назвал акции протеста в Тбилиси попыткой мятежа, он считает, что ими руководит экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили.

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