Детективы НАБУ задержали экс-прокурора, осужденного к двум годам лишения свободы за предложение взятки

Его дело направили в суд еще в апреле 2016 года.

Экс-прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Матушка, приговорен к двум годам лишения свободы за предложение $10 тыс. в обмен на трудоустройство на руководящую должность в НАБУ, сегодня был задержан детективами.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Сейчас он помещен в СИЗО , решается вопрос доставки осужденного в исправительную колонию. Напоминаем, после вступления в законную силу в начале февраля 2021 года приговора ВАКС бывшего прокурора объявили в розыск, поскольку он уклонялся от отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Экс-чиновника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины. Отмечается, что НАБУ и САП задержали Матюшко 17 февраля 2016 года. Он обещал членам конкурсной комиссии НАБУ $10 тыс. за назначение его на должность руководителя или заместителя руководителя отдела детективов.

За два месяца после разоблачения (в апреле 2016 года) дело направили в суд. Однако более чем за три года Голосеевский районный суд Киева так и не принял решения.

Фото: nabu.gov.ua

Напомним, после создания ВАКС, дело передали по подсудности, и начали рассматривать сначала. В рекордные сроки, всего за 10 месяцев с момента получения дела, в сентябре 2020 года судьи вынесли приговор - признать Александра Матюшко виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

В январе 2021 года решение ВАКС подтвердила Апелляционная палата, а в июле - Кассационный уголовный суд Верховного Суда. Это первый приговор ВАКС, связанный с реальным лишением свободы, который прошел все инстанции и остался действующим - на это ушло всего полтора года.