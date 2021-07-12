Служебные собаки пограничников впервые станут участниками парада ко Дню Независимости

В военном параде по случаю 30-летия Независимости Украины примут участие служебные собаки Кинологического службы Государственной пограничной службы.

Фото: ГПСУ

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, подготовка парадного расчета кинологов и их четверолапых напарников уже началась на базе Кинологического учебного центра, в Великих Мостах Львовской области.

"Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости Украины. Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе", - говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Отмечается, что в этом году впервые четвероногие помощники пограничников встали в строй вместе со своими напарниками. Тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве .

Ранее вспыхнул скандал из-за решения вывести женщин на военный парад к 30-летию Независимости Украины в форме с туфлями на каблуках.

Женская часть Кабмина выступила против обуви на каблуках во время парада.

Министр обороны заявил, что для марша женщин-военных на параде разработали новые туфли со шнурками и на более низких каблуках.