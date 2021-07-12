Служебные собаки пограничников впервые станут участниками парада ко Дню Независимости

Пограничное ведомство будут представлять 33 кинолога с четверолапыми помощниками.

В военном параде по случаю 30-летия Независимости Украины примут участие служебные собаки Кинологического службы Государственной пограничной службы.

Фото: ГПСУ

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, подготовка парадного расчета кинологов и их четверолапых напарников уже началась на базе Кинологического учебного центра, в Великих Мостах Львовской области.

"Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости Украины. Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе", - говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Отмечается, что в этом году впервые четвероногие помощники пограничников встали в строй вместе со своими напарниками. Тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве.

Ранее вспыхнул скандал из-за решения вывести женщин на военный парад к 30-летию Независимости Украины в форме с туфлями на каблуках.

Женская часть Кабмина выступила против обуви на каблуках во время парада.

Министр обороны заявил, что для марша женщин-военных на параде разработали новые туфли со шнурками и на более низких каблуках.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Новинский заявил о возможном уходе из политикиНовинский заявил о возможном уходе из политики
Глава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в УкраинеГлава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Минфин заявил о согласовании позиций с МВФ относительно реформ и независимости НАБУ (обновлено)Минфин заявил о согласовании позиций с МВФ относительно реформ и независимости НАБУ (обновлено)
Международные военные учения "Три меча" впервые пройдут в УкраинеМеждународные военные учения "Три меча" впервые пройдут в Украине
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Женская часть Кабмина выступила против обуви на каблуках во время парадаЖенская часть Кабмина выступила против обуви на каблуках во время парада
В Раде требуют расследования решения вывести женщин-военных на парад ко Дню независимости на каблукахВ Раде требуют расследования решения вывести женщин-военных на парад ко Дню независимости на каблуках
Впервые за 60 лет в США мэром большого города станет социалисткаВпервые за 60 лет в США мэром большого города станет социалистка
ЕС впервые подтвердил готовность развивать "Восточное партнерство" на основе принципа дифференциацииЕС впервые подтвердил готовность развивать "Восточное партнерство" на основе принципа дифференциации
Истребители США впервые со времен Второй мировой совершили боевой вылет с иностранного авианосцаИстребители США впервые со времен Второй мировой совершили боевой вылет с иностранного авианосца
Полковника с сообщницей подозревают в вымогательстве взятки за поступление в лицей пограничниковПолковника с сообщницей подозревают в вымогательстве взятки за поступление в лицей пограничников
Ирландия впервые назначила посла в Украине с резиденцией в КиевеИрландия впервые назначила посла в Украине с резиденцией в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости