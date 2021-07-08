Депутаты "Евросолидарности" хотят взять на поруки генерала Павловского

Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность», а также участники войны против роSSийской агрессии заявили о готовности взять на поруки генерал-лейтенанта Игоря Павловского. Об этом сообщается на сайте " ЕС ".

«Очень тяжелых четыре года он руководил сектором, который отвечал за вооружение украинской армии. Хочу здесь подчеркнуть - государственный оборонный заказ, когда этим занимался Павловский, выполнялся. Последние два года государственный оборонный заказ не выполняется», - заявила народный депутат 8-го созыва, активистка, участница Революции достоинства Татьяна Черновол.

«Я считаю, что на этом месте должен сидеть совсем другой человек, и вы должны собирать совсем другие материалы и исследовать, почему Государственный оборонный заказ сейчас в стране не выполняется», - обратилась Черновол к прокурорам.

Нардеп Ростислав Павленко сообщил, что на суде должен был присутствовать докладчик от Парламентской ассамблеи Совета Европы Биргир Тораринссон, но он должен был срочно улететь.

«Лично я знаю Игоря Валентиновича более 10 лет, но в той ситуации, когда мы встретились на войне, когда с четырьмя пушками нужно было организовать оборону города, чуть меньше чем сам Донецк, это уже само по себе многое говорит о человеке», - отметил народный депутат, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Бывший заместитель секретаря СНБО, бывший первый заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос подчеркнул - знает генерал-лейтенанта Павловского уже более 15 лет.

«Я уверен, что взятие под стражу генерала Павловского - это достаточно сильная пощечина в сторону патриотов Украины. Генерал Павловский - человек чести, он офицер с большой буквы. Предыдущие попытки его обвинить и арестовать показали, что ничего не было и все это оказалось «пшиком», - отмечает Кривонос.

«Я помню, как все начиналось в 2014 году, и как он за счет высокой организации начинал мобилизацию и обеспечение мобилизации Вооруженных сил в 2014 году. Я хочу напомнить, что в сентябре 2014 года, когда Игорь Павловский возглавил Мариуполь, между Волновахой и Мариуполем было просто две роты Нацгвардии и одна рота ВСУ, и 65 километров пустоты - не было больше никого. Он за счет правильной и умелой организации своего маленького штаба смог не просто остановить, а разгромить не один танковый батальон вооруженных сил РФ на подступах к Мариуполю. Напомню, что на тот момент в Мариуполе было 435 тысяч населения и около 150 тысяч беженцев. Практически семисоттысячный город был спасены», - отметил Кривонос.

«То, что происходит сейчас, это один из очередных этапов гибридной войны РоSSийской Федерации по расшатыванию ситуации внутри страны, когда подрывается доверие к тем, кто защищает эту страну. Это первый этап дестабилизации ситуации в стране и это в дальнейшем может привести вообще к разрушению Украины», - отметил генерал Кривонос.