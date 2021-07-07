В Польше задержали украинку, которая фигурирует в деле экс-главы "Укравтодора" Новака

Женщину перевезли в окружную прокуратуру в Варшаве, где ей предъявили обвинение.

В Польше задержали украинку, которая фигурирует в деле экс-главы "Укравтодора" Новака
Славомір Новак
Фото: facebook/Славомір Новак

Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) задержало в Варшаве гражданку Украины по обвинению в отмывании денег в рамках уголовного дела против экс-главы "Укравтодора", бывшего польского политика и министра Славомира Новака.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на СBA.

"Функционеры гданьского отдела СBA задержали сегодня утром очередное лицо по делу против бывшего министра транспорта Славомира Н. Действия проводились в Варшаве. На этот раз по делу была задержана гражданка Украины", - говорится в сообщении.

После завершения процессуальных действий женщину перевезли в окружную прокуратуру в Варшаве, где ей предъявили обвинение, в частности - в отмывании денег.

CBA информирует, что это очередные действия по делу деятельности организованной преступной группировки, которая, по версии следствия, была создана и управлялась Новаком. К этому времени обвинение было выдвинуто 15 лицам.

Напомним, 22 июля прошлого года суд Варшавы арестовал Новака на три месяца по подозрению в коррупционных действиях в должности председателя "Укравтодора". Его задержание было следствием сотрудничества НАБУ и польского CBA, а также органов прокуратуры обеих стран. Впоследствии его временный арест еще дважды продлевали.

Также сообщалось, что кроме Новака, в коррупционном деле тогда подозрение было вручено еще пяти лицам, в том числе двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнику и.о. главы "Укравтодора", гражданке Украины.

Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016-го по октябрь 2019 года - был и.о. главы "Укравтодора".

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