В Польше задержали украинку, которая фигурирует в деле экс-главы "Укравтодора" Новака

Женщину перевезли в окружную прокуратуру в Варшаве, где ей предъявили обвинение.

Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) задержало в Варшаве гражданку Украины по обвинению в отмывании денег в рамках уголовного дела против экс-главы "Укравтодора", бывшего польского политика и министра Славомира Новака.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на СBA.

"Функционеры гданьского отдела СBA задержали сегодня утром очередное лицо по делу против бывшего министра транспорта Славомира Н. Действия проводились в Варшаве. На этот раз по делу была задержана гражданка Украины", - говорится в сообщении.

После завершения процессуальных действий женщину перевезли в окружную прокуратуру в Варшаве, где ей предъявили обвинение, в частности - в отмывании денег.

CBA информирует, что это очередные действия по делу деятельности организованной преступной группировки, которая, по версии следствия, была создана и управлялась Новаком. К этому времени обвинение было выдвинуто 15 лицам.

Напомним, 22 июля прошлого года суд Варшавы арестовал Новака на три месяца по подозрению в коррупционных действиях в должности председателя "Укравтодора". Его задержание было следствием сотрудничества НАБУ и польского CBA, а также органов прокуратуры обеих стран. Впоследствии его временный арест еще дважды продлевали.

Также сообщалось, что кроме Новака, в коррупционном деле тогда подозрение было вручено еще пяти лицам, в том числе двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнику и.о. главы "Укравтодора", гражданке Украины.