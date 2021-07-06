Бесплатным сервисом автоматической оценки недвижимости воспользовались уже 25 тыс. украинцев, - ФГИУ

Глава Фонда Государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко вместе с и.о. заместителя Главы Миссии США в Украине Аланом Парселлом презентовал новый сервис автоматической оценки объектов недвижимости. Презентация прошла в Киеве во вторник, 6 июля.

Как сообщил Дмитрий Сенниченко, создание и запуск в эксплуатацию Сервиса автоматической оценки объектов недвижимости является одним из четырех этапов комплексной реформы сферы оценки, которую проводит Фонд госимущества. Финансовую поддержку проекта обеспечило правительство США и Агентство США по международному развитию (USAID).

«Реформа оценочной деятельности - это о справедливости, которую мы должны обеспечить для граждан Украины, с одной стороны, и для бизнеса, который пользуется такими услугами, и для самого государства», - подчеркнул глава ФГИУ.

Он рассказал, что первый этап реформы в сфере оценки завершился в феврале 2020 года, когда была ликвидирована посредническая площадка и введена бесплатная государственная услуга по оценке недвижимости. Благодаря этому украинцы уже смогли сэкономить более 1 млрд гривен.

В рамках второго этапа реформы создан и введен в эксплуатацию Сервис автоматической оценки объектов недвижимости.

«Раньше граждане вынуждены были идти к оценщикам. Сейчас мы дали им альтернативу: то есть граждане могут обратиться или к автоматизированной системе и получить бесплатную справку, и на основе этой справки заключить договор купли-продажи, или они могут так же, как и раньше, получить их отчет, и, конечно, за это заплатить», - отметил Дмитрий Сенниченко.

Он также рассказал, что в рамках третьего этапа реформы должен быть принят законопроект, который предусматривает ликвидацию так называемой «фракционной оценки» - когда земля и недвижимость на ней оцениваются отдельно. Фонд предлагает, чтобы оценка земли и расположенных на ней зданий происходила вместе.

И завершающим этапом комплексной реформы должно стать внедрение в Украине международных стандартов оценочной деятельности. Глава ФГИУ выразил надежду, что третий и четвертый этап реформы будет завершена в 2021 году.

В свою очередь и.о. заместителя Главы Миссии США в Украине Алан Парселл подчеркнул, что Сервис автоматической оценки объектов недвижимости - это очень важный инструмент для обеспечения прозрачности в этой сфере.

«Прозрачные процессы - это всегда отличный инструмент для борьбы с коррупцией», - подчеркнул он.

Алан Парселл отметил, что запуск этого сервиса - это пример эффективного сотрудничества ФГИУ, USAID и Всемирного банка, и выразил надежду на развитие дальнейшего взаимодействия в борьбе с коррупцией и на благо развития экономики Украины.

"Нас вдохновляет работа господина Дмитрия Сенниченко над тем, чтобы работа Фонда госимущества стала максимально прозрачной. Мы видим, что очень хорошо заметны улучшения в сфере предоставления услуг Фондом госимущества", - подчеркнул он.

Заместитель главы Фонда госимущества Юлия Белова рассказала, что за первую неделю работы Сервиса автоматической оценки объектов недвижимости услугой воспользовались уже 25 тыс. граждан, которые получили соответствующие справки. На основании этих документов нотариусы заключили 10 тыс. договоров.