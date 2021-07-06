Объявлен повторный конкурс на должность директора Мыстецкого арсенала в Киеве

Ни один из кандидатов не набрал большинства голосов.

Объявлен повторный конкурс на должность генерального директора Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мыстецкий арсенал в Киеве , поскольку ни один из кандидатов не набрал большинства голосов (по крайней мере пяти).

Четыре голоса получил кандидат Михаил Кулиняк, Олеся Островская-Люта - три голоса, Наталья Заболотная и Ирина Кислян - по одному голосу.

Член конкурсной комиссии Глеб Вышлинский также опубликовал весь список кандидатов.

"Хотя большинство комиссии приняла решение голосовать за кандидатов на директора Мыстецкого арсенала тайно, мне нечего скрывать. Для меня Олеся Островская в этот раз была сильнейшим кандидатом", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/hlib.vyshlinsky

Напомним, 14 мая Государственное управление делами объявило конкурс на должность генерального директора Мыстецкого арсенала.