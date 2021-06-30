Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде поддержать законопроект Зеленского об олигархах

Его должны рассмотреть завтра на внеочередном заседании.

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде поддержать законопроект Зеленского об олигархах
Фото: president.gov.ua

Парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал нардепам поддержать президентский законопроект №5559 о деолигархизации. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на трансляцию заседания.

Комитет рекомендовал включить документ в повестку дня и принять за основу. Законопроект планируют рассматривать уже 1 июля на внеочередном заседании.

Законопроект об олигархах президент анонсировал еще в апреле, а на летней пресс-конференции обещал, что он появится в конце мая. Однако закон без презентации его положений внесли в парламент лишь 2 июня, в тот же день LB.ua получил полный текст от источников.

3 июня законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах направили на рассмотрение профильного комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Глава партии "Слуга народа" сообщал, что профильный оборонный комитет рассмотрит законопроект "Об олигархах" в 20-х числах июня. Источники во фракции в свою очередь говорили, что непосредственно в зале его будут рассматривать "с 29 июня по 2 июля, когда будет пленарная неделя".

Документ имеет еще три альтернативных. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что парламенту удастся принять законопроект за основу 1 июля, а ко второму чтению депутаты смогут предоставить поправки.

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