Убийство Флойда: экс-полицейского Шовина приговорили к 22,5 годам

Присяжные признали 45-летнего Шовина виновным в непредумышленном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и убийстве второй степени.

Суд американского штата Миннесота приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020 года на тротуаре Миннеаполиса, видео которого вызвало глобальные протесты.

Об этом сообщает Reuters.

Присяжные признали 45-летнего Шовина виновным в непредумышленном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и убийстве второй степени. Этот приговор является одним из самых продолжительных, когда-либо вынесенных бывшим полицейским за использование незаконной смертельной силы в США , заявил журналистам генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.

"Сегодняшний приговор не является справедливым, но это еще один момент реальной ответственности на пути к справедливости", - сказал Эллисон.

Прокуроры просили назначить Шовину наказание в виде заключения на срок до 30 лет. Защита просила условный срок и безуспешно добивалась пересмотра дела перед ожидаемой апелляцией.

Напомним, Флойд, темнокожий мужчина в наручниках, умер после того, как полицейский в течение нескольких минут прижимал свое колено к его шее даже после того, как Флойд перестал двигаться и пытался сказать, что не может дышать.