Убийство Флойда: экс-полицейского Шовина приговорили к 22,5 годам
Присяжные признали 45-летнего Шовина виновным в непредумышленном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и убийстве второй степени.
Суд американского штата Миннесота приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020 года на тротуаре Миннеаполиса, видео которого вызвало глобальные протесты.
Об этом сообщает Reuters.
Присяжные признали 45-летнего Шовина виновным в непредумышленном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и убийстве второй степени. Этот приговор является одним из самых продолжительных, когда-либо вынесенных бывшим полицейским за использование незаконной смертельной силы в США, заявил журналистам генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.
"Сегодняшний приговор не является справедливым, но это еще один момент реальной ответственности на пути к справедливости", - сказал Эллисон.
Прокуроры просили назначить Шовину наказание в виде заключения на срок до 30 лет. Защита просила условный срок и безуспешно добивалась пересмотра дела перед ожидаемой апелляцией.
Напомним, Флойд, темнокожий мужчина в наручниках, умер после того, как полицейский в течение нескольких минут прижимал свое колено к его шее даже после того, как Флойд перестал двигаться и пытался сказать, что не может дышать.
Cмерть Флойда вызвала многотысячные акции протеста в разных штатах, во время некоторых из них происходили массовые беспорядки, акты вандализма, ограбления и убийства. 6 июня тысячи людей в США снова вышли на улицы на акции против полицейского насилия и расовой дискриминации. Протесты прошли в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Филадельфии и других крупных американских городах.