Зеленский отреагировал на убийство россиянами пленных — переговоры могут прекратиться

Это важно, ведь такие случаи уже были.

Зеленский отреагировал на убийство россиянами пленных — переговоры могут прекратиться
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство пленных мирных жителей и военных может привести к выходу Украины из переговорного процесса. Об этом он рассказал во время интервью Королевскому институту международных отношений.

"Если РоSSия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", – заявил Зеленский.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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