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2022-05-06
Зеленский отреагировал на убийство россиянами пленных — переговоры могут прекратиться
Это важно, ведь такие случаи уже были.
© Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство пленных мирных жителей и военных может привести к выходу Украины из переговорного процесса. Об этом он
"Если РоSSия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", – заявил Зеленский.
Виктория Хмилевская, ZN.ua