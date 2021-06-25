Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиапрома

Государство будет стимулировать контракты с "Антоновым" и попытается реализовать "Воздушный старт".

Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиапрома
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 24 июня ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о развитии авиастроительной отрасли Украины.

Об этом сообщается в указе №268/2021.

Решение СНБО предусматривает утверждение государственной целевой программы развития авиационной промышленности и плана по восстановлению нормальной работы Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Кроме того, Кабинет министров должен рассмотреть возможность реализации долгосрочных масштабных проектов, которые могут стать толчком для авиапрома. Это создание национальной авиакомпании и проект "Воздушный старт", который предусматривает использование авиации как первой ступени для космических ракет.

Правительство также должно будет разработать механизмы стимулирования авиакомпаний заказывать самолеты Ан, такие как лизинг, компенсация ставки по кредитам, налоговые льготы и т.п.

Министерству обороны поручено включить в программу развития вооружения закупку боевых самолетов, вертолетов, беспилотников, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178.

Напомним, в 2019 году МВД Украины заявило о планах приобрести 13 самолетов Ан-178 (девять для ГСЧС и четыре для Нацгвардии), но контракт подписан не был.

Зато в конца 2020 года три Ан-178 заказало Министерство обороны.

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