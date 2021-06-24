Премьер-министр Нидерландов исключил свое участие в возможном саммите с Путиным

Отказ Рютте связан с MH17.

Премьер-министр Нидерландов исключил свое участие в возможном саммите с Путиным
Фото: twitter.com/MehreenKhn

Премьер-министр Нидерландов заявил, что не будет участвовать в саммите ЕС-РоSSия, который хотят организовать некоторые страны Евросоюза.

Об этом он сказал перед началом заседания Европейского совета в четверг, 24 июня.

По словам журналистки Financial Times Мехрин Хан, Рютте не против встречи руководителей Евросоюза с Путиным. В то же время он подчеркнул: "Лично я не буду участвовать во встрече с Путиным".

Helpfully blunt Rutte says he doesn't mind EU commission and council heads meetin Putin. "I will not participate with the meeting with Putin myself". #euco pic.twitter.com/LxjefV2pjw

— Mehreen (@MehreenKhn) June 24, 2021

Решение Рютте связано с причастностью РоSSии к катастрофе MH17, пояснил корреспондент нидерландского издания Trouw Кристоф Шмидт.

.@minpres is asked if he supports EU-Russia summit. 'Only with the EU presidents, I will not participate'.
Why not?
'MH17'.#EUCO

— Christoph Schmidt (@trouwschmidt) June 24, 2021

Напомним, что лидеры Европейского Союза собрались на двухдневный саммит, на котором планируется, в частности, обсудить новую стратегию отношений с Россией.

Франция и Германия предложили обсудить возможность встречи на высшем уровне с Владимиром Путиным как способ восстановления отношений.

Украина назвала эту идею опасной и безосновательной.

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