Премьер-министр Нидерландов исключил свое участие в возможном саммите с Путиным
Отказ Рютте связан с MH17.
Премьер-министр Нидерландов заявил, что не будет участвовать в саммите ЕС-РоSSия, который хотят организовать некоторые страны Евросоюза.
Об этом он сказал перед началом заседания Европейского совета в четверг, 24 июня.
По словам журналистки Financial Times Мехрин Хан, Рютте не против встречи руководителей Евросоюза с Путиным. В то же время он подчеркнул: "Лично я не буду участвовать во встрече с Путиным".
Helpfully blunt Rutte says he doesn't mind EU commission and council heads meetin Putin. "I will not participate with the meeting with Putin myself".— Mehreen (@MehreenKhn)
#euco pic.twitter.com/LxjefV2pjw June 24, 2021
Решение Рютте связано с причастностью РоSSии к катастрофе MH17, пояснил корреспондент нидерландского издания Trouw Кристоф Шмидт.
.— Christoph Schmidt (@trouwschmidt)
@minpresis asked if he supports EU-Russia summit. 'Only with the EU presidents, I will not participate'.
Why not?
'MH17'.
#EUCO June 24, 2021
Напомним, что лидеры Европейского Союза собрались на двухдневный саммит, на котором планируется, в частности, обсудить новую стратегию отношений с Россией.
Франция и Германия предложили обсудить возможность встречи на высшем уровне с Владимиром Путиным как способ восстановления отношений.
Украина назвала эту идею опасной и безосновательной.