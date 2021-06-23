На Сумщине пограничник требовал у мужчины 10 тыс. евро за незаконную переправку в РоSSию
Правоохранители задержали обоих подозреваемых во время передачи оговоренной суммы средств.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры оперативному сотруднику пограничного отряда сообщено о подозрении в вымогательстве и получении взятки.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, пограничник требовал от гражданина Украины 10 тыс. евро за незаконную переправку через государственную границу Украины в РоSSийскую Федерацию. Деньги он должен был передать через посредника.
Правоохранители задержали обоих подозреваемых во время передачи оговоренной суммы средств.
Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в начале июня на Сумщине пограничники задержали мужчину без документов, пытавшегося незаконно перейти роSSийско-украинскую границу. Как выяснилось, это был россиянин, который закопал свой паспорт в лесу и пошел пешком в Украину.