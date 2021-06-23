Дело Шеремета: суд продлил на два месяца домашний арест Антоненко

Следующее заседание по делу состоится в 11:00 29 июня.

Дело Шеремета: суд продлил на два месяца домашний арест Антоненко
Фото: Макс Трєбухов

Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца домашний арест Андрею Антоненко (Рифу) .Его обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает “Суспильне”.

Адвокат Антоненко Дмитрий Круговой рассказал, что срок домашнего ареста Антоненко должен был истечь 29 июня, однако постановлением коллегии судей и присяжных было удовлетворено ходатайство прокурора и продлен срок действия домашнего ареста на 60 дней - до 20 августа.

"Что касается госпожи Юлии Кузьменко, то ее адвокат господин Беспалый сегодня поставил перед судом вопрос о досрочном изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство, но ходатайство стороны обвинения была удовлетворено, а стороны защиты - оставлено без удовлетворения", - рассказал Круговой.

Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются с теми же мерами - круглосуточным домашним арестом со средствами контроля на ногах, тогда как Яна Дугарь находится под залогом, который может стать бессрочным до приговора суда, однако ей каждые два месяца продолжают возложение обязательств.

Следующее заседание по делу состоится в 11:00 29 июня. На нем продолжат исследовать материалы стороны обвинения и зачитывать протоколы.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева 30 апреля изменил меру пресечения сержанту пресс-службы Сил специальных операций и военному музыканту Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Его обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Также Антоненко будет носить электронный браслет контроля.

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