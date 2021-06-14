Ляшко прогнозирует новую волну ковида на осень, но надеется сбить ее вакцинацией

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что осенью в Украине возможна новая волна коронавирусной болезни. В то же время он надеется, что ее удастся минимизировать за счет вакцинации.

Об этом он сказал в интервью "НВ".

По его словам, летний спад был прогнозируемым. Сейчас эпицентр пандемии переместился в Южное полушарие, но с наступлением осени ситуация может снова измениться.

"Украина, как и большинство европейских стран, имеет в летний период значительное снижение заболеваемости. Мы прогнозируем, если не будет никаких дополнительных мутаций коронавируса, что в летний период у нас продолжится стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период", - сказал министр.

По его словам, у коронавируса есть уже 12 тысяч мутаций, но только четыре из них вызвали озабоченность. Наибольшую угрозу пока несет штамм Дельта, или "индийская" мутация, но нынешние вакцины защищают и от него.

"Вакцины действенны ко всем штаммам, и если у нас будет продолжаться и наращиваться массовая вакцинация, то, в принципе, мы можем предотвратить повторение прошлого осенне-зимнего периода, который мы пережили с коронавирусом", - сказал министр.