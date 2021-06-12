Глава ОБСЕ второй раз с начала года посетит Украину

Анн Линде 13-15 июня приедет в Киев, а также посетит Донбасс.

Действующая глава ОБСЕ , министр иностранных дел Швеции Анн Линде осуществит визит в Украину 13-15 июня по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Это будет уже второй визит Линде в Украину с начала Шведского председательства в ОБСЕ .

"Ключевыми темами переговоров Кулебы и Линде станут ситуация безопасности на временно оккупированных территориях Украины, усилия по политико-дипломатическому урегулированию роSSийско-украинского вооруженного конфликта, деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, свобода судоходства в Азовском и Черном морях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры уделят особое внимание шагам для развития политического диалога Украины и Швеции, увеличения объемов торговли и инвестиций, укрепления взаимодействия в международных организациях, активизации сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

"Линде посетит вместе с руководством МИД Украины зону проведения операции Объединенных сил, где лично ознакомится с деятельностью СММ ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ , особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях", - говорится в сообщении.